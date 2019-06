Alle 9 temperatura già oltre i 29°

Oggi giornata da record per il caldo L’effetto favonio - con il vento di caduta dalle Alpi -, sta agendo già dalle prime ore di giovedì mattina 27 giugno soprattutto in quota sulle Orobie, con temperature del tutto eccezionali.

Osservando la cartina Realtime del Centrometeolombardo, infatti, balzano subito all’occhio valori molto elevati compresi nella fascia da 1500 a 1800 metri di quota. Il motivo risiede nella forte compressione dell’aria in atto, che riscalda molto l’atmosfera e la rende particolarmente secca.

Per fare un esempio, ai 1500 metri di quota della zona sopra Lizzola, la temperatura era già oltre 29°C con il 32% di umidità (dato relativo alle ore 9:20): un valore meteo eccezionale per il mese di giugno, per l’orario in cui si sta verificando e per il meccanismo termico che l’ha provocato. Sarà una giornata storica dal punto meteorologico, da ricordare e consegnare agli archivi. In serata sarà interessante tirare le somme.

