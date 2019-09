(Foto by Yuri Colleoni)

Alloggi super lusso nella caserma

Palazzo Lupi, operazione da 22 milioni Bergamo. TOfferta da 7 milioni. Un tempo ospitava il Comando della Brigata Legnano.

Palazzo Lupi ha un acquirente. Se le trattative andranno in porto, l’ultima caserma rimasta invenduta in città avrà un nuovo proprietario. È dal 2013 che lo storico palazzo di via Pignolo, un tempo sede del Comando della Brigata Legnano oggi proprietà di Cassa depositi e prestiti, è sul mercato. Ma il suo portone, con affaccio su piazzetta del Delfino, è chiuso dal 2004 quando il distaccamento venne soppresso.

La compravendita potrebbe «chiudersi entro la fine dell’anno», annuncia Enrico Rizzetti, titolare della nota agenzia immobiliare incaricata dalla società controllata dal ministero delle Finanze. Gli oltre 4 mila metri quadri riccamente decorati, stuccati e affrescati dal Cinquecento in avanti (diversi i rimaneggiamenti nel corso dei secoli) saranno separati e trasformati in una dozzina di appartamenti super lusso. Attorniati da un giardino di impianto romantico di oltre 2 mila metri quadri, con alberi secolari e un jardin d’hiver.

