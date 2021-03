Almenno San Bartolomeo, auto si ribalta

In ospedale due anziani di 80 e 90 anni L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 27 marzo verso le 10.30.

Sono ricoverati in ospedale, ma fortunatamente non in gravi condizioni, i due anziani di 80 e 90 anni protagonisti di un incidente d’auto in via Camoretti ad Almenno San Bartolomeo sabato 27 marzo verso le 10.30. L’auto su cui viaggiavano si è ribaltata mentre stava percorrendo la rampa per accedere alla loro abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Dalmine e Bergamo e due ambulanze che hanno trasportato la donna di 80 anni al Papa Giovanni per un trauma cranico e il marito di 90 a Ponte San Pietro per alcune contusioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA