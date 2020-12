«An sè amò ché», i drappi fanno centro

In dono l’auto per il trasporto dei dializzati L’iniziativa benefica degli Amici dell’Atalanta ha raggiunto l’obiettivo: il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa per acquistare un’auto per il trasporto dei pazienti dializzati all’ospedale Papa Giovanni.

Ci siamo: sono stati sufficienti un paio di mesi per centrare l’obiettivo di donare l’auto per il trasporto dei dializzati all’ospedale Papa Giovanni. Il tutto grazie alla disponibilità e generosità degli Amici dell’Atalanta, presieduti da due lustri da Marino Lazzarini. In cambio la tifoseria ha avuto i propagandati drappi con la scritta «An sè amò ché», esposti su balconi e finestre di parecchi edifici della città e dell’intera provincia. Hanno coadiuvato per la piena riuscita dell’iniziativa la Lobottica e il super tifoso e imprenditore Serse Pedretti. Il corrispettivo per l’acquisto della vettura verrà consegnato, una volta espletati gli ultimi adempimenti, alla Croce Rossa Italiana. Il Centro di Coordinamento degli «Amici», fondato dal giornalista Elio Corbani e patrocinato da L’Eco di Bergamo, si avvale di 95 sezioni con circa seimila soci.

