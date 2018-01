Ancora guasto l’ascensore in stazione

«Problema per chi ha difficoltà fisiche» Ennesimo guasto all’ascensore che conduce al sottopasso della stazione di Bergamo. Negli ultimi anni il servizio è stato interrotto più volte.

L’ascensore che conduce al sottopasso della stazione di Bergamo è ancora fermo. Due paletti e un nastro da cantiere bloccano l’ingresso. Non è la prima volta: in più occasioni, negli ultimi anni, sono state segnalati guasti e disservizi. L’ultimo blocco risale a un paio di giorni fa, come segnala il comitato pendolari bergamaschi che ha postato una foto sul suo profilo Facebook: «Da oltre 48 ore l’ascensore che collega il piano interrato al piano superiore della stazione di #Bergamo è così sistemato. Al piano superiore neppure un cartello che informi del malfunzionamento. Ovviamente nessun bottone di chiamata assistenza presente da nessuna parte. Ieri sera 15 minuti in quattro per aiutare due donne con passeggini a salire le scale. Un peccato constatare sempre che l’attenzione per chi soffre di problemi fisici o difficoltà in Italia sia sempre nulla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA