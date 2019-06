Ancora un mese per presentare il 730

Online per 36 mila bergamaschi Si tratta di circa il sette per cento della platea dei contribuenti della nostra provincia . La maggior parte preferisce rivolgersi ancora ai Centri di assistenza fiscale. Scadenza il 23 luglio.

C’è ancora tempo per fare le dichiarazioni al Fisco. Ma già all’inizio del mese scorso, dato Agenzia delle entrate, 35.678 cittadini della nostra provincia avevano provveduto a visualizzare online la dichiarazione precompilata del 730.

In tutta la Lombardia sono stati 389 mila i cittadini che hanno scelto il mezzo informatico per la dichiarazione, un «record» scrive in una nota l’Agenzia che, a livello nazionale, punta ad arrivare a 3 milioni di invii fai-da-te. Una cifra che si tradurrebbe nel 14% dei 730 presentati senza l’intervento di Caf e commercialisti. Una percentuale che, a livello bergamasco, è ferma al 7%, considerando che la platea degli interessati è di circa 500 mila contribuenti. Un bilancio si potrà fare il 23 luglio, quando scadranno i termini per la consegna del 730 tramite l’applicazione web.

© RIPRODUZIONE RISERVATA