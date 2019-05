Anesa e Macario, intervista doppia L’ultimo appello agli elettori

Anesa e Macario, intervista doppia

Ormai siamo agli sgoccioli. Domenica 26 maggio si vota per le Europee e per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Bergamo. Sono le ultime ore per gli ultimi appelli dei quattro candidati – il sindaco uscente Giorgio Gori (centrosinistra), il leghista Giacomo Stucchi (centrodestra), Nicholas Anesa (M5S) e Francesco Macario («Bergamo in Comune»).

Sul giornale in edicola oggi proponiamo le interviste ad Anesa e Macario e i loro appelli a votarli. Dice il candidato M5S, Anesa: «Date fiducia a noi semplici cittadini, perché gli esperti hanno fallito. Togliete il governo a politici che non hanno i piedi ancorati nei problemi della cittadinanza vera. Vengono dalle ville di Città Alta e non sanno di cosa hanno bisogno le famiglie che non arrivano alla fine del mese».

Macario, «Bergamo in Comune»: «Non farei un appello al voto. Dico ai cittadini: se volete votate me perché mi interesso dei ceti popolari. Ma l’elemento decisivo è rivolto alla partecipazione. Prendete in mano la questione dell’aeroporto, dei quartieri. Solo la partecipazione può essere decisiva».



