Anziana investita sulle strisce pedonali

Grave una 86enne a San Pellegrino Una donna di 86 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di giovedì 7 marzo in via De Medici a San Pellegrino, nei pressi della chiesa parrocchiale.

Una donna di 86 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di giovedì 7 marzo in via De Medici a San Pellegrino, nei pressi del bar Barbablu. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 e sul posto sono intervenuti i soccorsi dell’ambulanza Padana Emergenza, l’auto medica e i carabinieri di San Pellegrino per i rilievi del caso. La donna è stata portata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dalle prime informazioni sul posto l’anziana sarebbe stata investita sulle strisce pedonali da un uomo a bordo di una Fiat Panda grigia.

