Anziano investito in via Autostrada, è grave

Incidente stradale poco dopo le 11 di martedì 1 febbraio in via Autostrada a Bergamo: a pochi metri dall’incrocio con via San Giorgio un uomo di 80 anni è stato investito da un’auto. Appena è stato dato l’allarme sono arrivati i mezzi del soccorso sanitario – automedica e ambulanza – insieme alla polizia locale che ha chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

L’uomo ha riportato traumi in diverse parti del corpo. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in «codice rosso» all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La strada è stata riaperta poco dopo le 12,30. Cause e dinamica dell’incidente sono in corso d’accertamento da parte della polizia locale.

