Aperta la nuova area parcheggio del quartiere di Grumello del Piano

Sono stati completati i lavori per la nuova area parcheggio pubblico nel quartiere di Grumello del Piano: 54 posti auto, 3 posti riservati ai disabili e 11 posti per motocicli sono ora disponibili in via Madonna dei Campi, non lontano da piazza Aquileia, dove sorgono anche palazzine di proprietà pubblica come le recentemente inaugurate e assegnate case Aler.