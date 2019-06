Apprensione per un’anziana

«È scomparsa da venerdì» Svedese di 77 anni, vista l’ultima volta in stazione a Bergamo. Era in città per cure. La denuncia del figlio ai carabinieri.

Svedese di 77 anni della quale i familiari non hanno più notizie da venerdì 14 maggio, quando è stata vista per l’ultima volta alla stazione ferroviaria di Bergamo. Marta Ines Velazquez era in città con il figlio Fabricio per effettuare delle cure mediche ed era ospite di una struttura alberghiera a Campagnola.

«Mia madre è scomparsa venerdì, quando è stata vista l’ultima volta alla stazione dei treni – spiega il figlio, che ha sporto denuncia ai carabinieri di Bergamo –. Si pensa possa aver preso il treno in direzione di Calusco, anche se non ne siamo certi. Indossava dei pantaloni neri, con disegni di piume colorate, e una t-shirt di marca Calvin Klein nera, oltre a una giacca bordeaux - rosso scuro. Aveva con sé una borsa rossa e cammina con l’aiuto di un bastone, porta con sé sempre anche un trolley e soffre di Alzheimer». Fin da venerdì sera le forze dell’ordine hanno diramato le ricerche a tutte le pattuglie presenti in città e in provincia, ma della donna per ora non si è avuta alcuna traccia.

Proprio a causa dei suoi problemi di salute, Marta Ines Velazquez potrebbe essersi persa o non essere più riuscita a tornare alla struttura dove vive in questo periodo assieme al figlio. Al vaglio ci sono anche le telecamere della zona della stazione, anche se, trattandosi di una delle zone più frequentate della città, la sua individuazione nelle immagini non è semplice.

