Aree cani di Bergamo, si riparte

Aperte dalle 8 alle 20, come i parchi L’Amministrazione comunale di Bergamo ha disposto la riapertura al pubblico delle aree cani presenti all’interno dei parchi cittadini a partire da martedì 9 giugno e secondo l’orario di apertura e chiusura degli spazi verdi che attualmente è dalle 8 alle 20.

L’utilizzo delle aree cani è sottoposto al rispetto tassativo delle norme di sicurezza già note riguardanti il divieto di assembramento, il distanziamento sociale di almeno un metro, l’obbligo dell’uso della mascherina protettiva naso/bocca, e di quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana oltre che dal Regolamento per il benessere e tutela degli animali.

«L’apertura delle aree cani – dichiara l’assessore al Verde pubblico Marzia Marchesi – è una decisione molto attesa dai nostri concittadini che abbiamo potuto prendere oggi alla luce del positivo andamento epidemiologico di questa Fase 2. L’ordinanza entra in vigore comunque con valenza sperimentale per consentirne un eventuale adeguamento sulla base degli effetti che produrrà dal punto di vista della salute collettiva o in relazione a nuovi provvedimenti emanati».

