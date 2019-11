Arredamento, musica e show cooking

Via al Salone del Mobile 2019 Alla Fiera di Bergamo per la 17ª edizione dal 16 al 18 e dal 22 al 24 novembre. Ottanta le imprese che sui 13 mila metri quadrati dei due padiglioni presentano il meglio di un centinaio di brand del settore.

Buona partenza, sabato 16 novembre, alla Fiera di Bergamo per la 17ª edizione del Salone del Mobile firmato Promoberg. La mostra conferma i tradizionali «due tempi», dal 16 al 18 e dal 22 al 24 novembre, con pausa infrasettimanale per consentire alle imprese di ottimizzare l’operatività e al pubblico di programmare con comodità la visita nei due fine settimana lunghi. Ottanta le imprese che sui 13 mila metri quadrati dei due padiglioni della fiera presentano il meglio di un centinaio di brand del settore. Arredamenti e complementi d’arredo da toccare e provare, per vivere in anteprima ciò che a breve potrebbe arricchire la propria casa. «Tolto il fuori quota milanese riservato agli operatori – spiega Fabio Sannino, presidente di Promoberg –, il Salone di Bergamo si distingue tra le esposizioni nazionali di maggiori richiamo, ed è il più importante del Nord tra quelli che si rivolgono al consumatore finale. Per sei giorni la fiera è un elegante show room, consolidando il nostro evento quale appuntamento di riferimento per la filiera dell’arredamento».

Ma il Salone del Mobile di Bergamo significa anche spettacolo. Molti gli eventi organizzati sia da Promoberg sia dagli espositori, per far sentire ancora più a casa i visitatori. Oltre all’importante collaborazione con il Gruppo Mobili e Arredamento di Ascom Confcommercio Bergamo presieduto da Lorenzo Cereda, la mostra d’arredamento e design ha il sostegno dei main sponsor Ubi Banca e Credito Bergamasco Banco BPM e di Camera di Commercio di Bergamo e Bergamo Fiera Nuova, storici partner dell’ente fieristico.

CONCORSO «SALONE VISITATO, SABATO MATTINA PREMIATO»

Quest’anno, per chi visita il Salone nelle due mattinate di sabato, ci sono ben 8 mila motivi in più per entrare in Fiera. Tutti coloro, infatti, che si recheranno (anche con coupon per il ritiro del biglietto omaggio) alle casse sabato 16 e sabato 23 novembre, nella fascia oraria dalle 10,30 alle 14, riceveranno infatti una cartolina per partecipare al concorso «Salone visitato, sabato mattina premiato», che premia quattro fortunati visitatori con altrettanti buoni spesa dal valore di 2 mila euro cadauno, per un totale complessivo pari a 8 mila euro. Nel dettaglio, una volta ricevuta la cartolina alle casse, il visitatore non deve fare altro che compilarla e inserirla in un’apposita urna collocata nella hall dell’ingresso della fiera. Al termine del Salone del Mobile, alla presenza di un legale rappresentante per la tutela del consumatore, si procederà all’estrazione dei quattro tagliandi vincenti. I possessori delle cartoline estratte potranno così recarsi presso il negozio di uno degli espositori del Salone del Mobile 2019 e spendere come desiderano i 2 mila euro vinti.

GLI EVENTI «SPETTACOLARI» DEL SALONE DEL MOBILE 2019

LIVE MUSIC

Novità in chiave Jazz per l’edizione 2019 del Salone: saranno le performance live di Desiree Da Silva, Giovanni Colombo, Roberto Carminati, Emilio Maciel e tanti altri musicisti ad allietare la visita del pubblico durante i pomeriggi di sabato e domenica.

SAPORE… DEL MOBILE

Per rendere ancora più piacevole l’esperienza del Salone, ogni giorno dalle 18 alle 19, il pubblico sarà accolto da una piacevole degustazione gastronomica all’ingresso dei padiglioni espositivi.

SHOW COOKING VENETA CUCINE

Domenica 17 Novembre, dalle ore 17 nel padiglione A, stand Veneta Cucine Bergamo & Frosio Creazioni d’arredo, il popolare chef televisivo Andrea Mainardi – volto noto delle trasmissioni tv «Grande fratello Vip», «La Prova del Cuoco», «Detto Fatto» e «Cotto e Mangiato» – sarà protagonista tra i fornelli di una imperdibile e golosa performance gastronomica.

SHOW COOKING SALONE DEL MOBILE

Al Salone anche David Fiordigiglio, a soli 23 anni chef Resident di Forte Village Resort presso il ristorante Hell’s Kitchen, scelto direttamente dallo chef Carlo Cracco, e chef ambassador per La Montina Franciacorta, che presenterà nei suoi show cooking ricette tradizionali appartenenti alle diverse regioni italiane. Nelle aree Show cooking padiglioni A e B protagonisti quindi i «Piatti imperdibili della nostra Italia». In ogni show cooking lo chef svilupperà due ricette regionali: un piatto classico, tipico della tradizione e un piatto che, pur di origini tradizionali, viene interpretato in chiave creativa. Programma. Domenica 17 novembre: ore 15-16 (Lazio); ore 17-18 (Campania). Sabato 23 novembre: ore 15-16 (Trentino-Alto Adige); ore 17-18 (Emilia-Romagna). Domenica 24 novembre: ore 15-16 (Lazio); ore 17-18 (Campania).

INCONTRO FEDERMOBILI SULLO SVILUPPO DEI NEGOZI DI ARREDAMENTO

Federmobili ha promosso un incontro sui nuovi strumenti per lo sviluppo dei negozi di arredamento. L’appuntamento è per lunedì 18 novembre alle ore 16,45 nella Sala Colleoni della Fiera di Bergamo. Verranno presentati il contratto tipo e il nuovo marchio «negozio garantito» appositamente studiati per andare incontro alle esigenze del mercato, e un nuovo progetto di filiera sul territorio che può aiutare gli operatori a sviluppare il business.

TUTTE LE INFO

Orari: giorni feriali 18- 22; sabato e domenica: 10,30-20;

Ticket: Intero 8 euro; Ridotto (over 65 anni) 5 euro; Biglietto Omaggio: sino ai 14 anni;

Parcheggio: 3 euro (forfait giornaliero)

Per ulteriori informazioni: www.fieradelmobile-bergamo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA