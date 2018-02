Il «Buran» è arrivato, neve e gelo

Mandaci le tue foto da Bergamo L’ondata di freddo è prevista da domenica ma gia stamattina 23 febbraio la neve è arrivata in città e in provincia di Bergamo. Comune e servizi assistenziali corrono ai ripari: più posti nei dormitori, distribuzione di pasti e coperte.

È un vento gelido, proveniente dalla Siberia, e porterà con sé un repentino abbassamento delle temperature. Il Buran, a partire da domenica, farà schizzare la colonnina di mercurio sotto lo zero: in pochi giorni la temperatura potrebbe arrivare addirittura a meno 7 gradi anche nella Bergamasca. Già stamattina 23 febbraio però la neve è arrivata in città e anche in provincia, nella Bassa e nelle valli. E come sempre, il territorio si prepara a gestire le emergenze legate al freddo che vanno a colpire soprattutto i senzatetto con rischi notevoli per quanti non trovano un riparo adeguato. Il Comune di Bergamo si è attivato in rete con tutti i servizi del territorio, in prima linea le strutture che si occupano di accoglienza notturna, di distribuzione pasti, vestiti e coperte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA