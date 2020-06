Arriva il kit #maturitàmolamia

Un regalo per gli studenti bergamaschi Per gli 8503 studenti delle scuole bergamasche che dal 17 giugno sosterranno l’esame di Maturità, arriva il kit #maturitàmolamia preparato da Confindustria Bergamo e alcune sue imprese associate.

Il kit comprende un taccuino, un quadernone, prodotti igienizzanti, una mascherina certificata ed è il frutto della sinergia delle imprese del territorio.

La categoria merceologica dei Chimici ha promosso la produzione e l’imbottigliamento dei prodotti igienizzanti con le aziende Alfaparf, Allegrini, Chimiver, Nettuno; le imprese della filiera Tessile hanno prodotto il tessuto non tessuto e confezionato le mascherine chirurgiche di tipo II con certificazione dell’Istituto Superiore di Sanità; Pigna ha realizzato il quaderno e Boost il cofanetto e il taccuino, facendosi anche carico delle consegne di tutti i kit nei 54 istituti superiori pubblici e parificati di città e provincia, supportata in alcuni aspetti della logistica da Trasporti Marchesi. Si aggiungono l’omaggio della rivista Wired Italia di giugno, in versione digitale, e dell’abbonamento digitale a L’Eco di Bergamo per due settimane.

«Il nostro territorio dinamico e innovativo - scrivono nella lettera di accompagnamento al kit il Presidente di Confindustria Bergamo Stefano Scaglia e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Patrizia Graziani - ha subìto una ferita profonda che sarà sanata solo con tempo, dedizione, inventiva, passione e ci ha fatto capire ancora di più il valore della collaborazione, anche nella distanza, il legame della fiducia come modello di relazione, il senso di responsabilità come motore per i nostri obiettivi».

