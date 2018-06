Arrivano i tornelli in stazione

«Per garantire più sicurezza» Erano già stati annunciati lo scorso anno, ora ci sono anche i finanziamenti di Rfi, che garantirà l’installazione di tornelli nelle stazioni lombarde, tra cui quella di Bergamo.

L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, che attraverso una nota stampa spiega gli obiettivi degli investimenti. «In seguito alle reiterate problematiche riguardanti la sicurezza delle stazioni lombarde, oggetto di numerose segnalazioni da parte di cittadini utenti, ed in seguito all’incontro durante il quale sono state affrontate queste tematiche avvenuto in Prefettura il 28 maggio, RFI (Ferrovie dello Stato Italiane) ha trasmesso il piano investimenti che andrà a riqualificare circa una novantina di stazioni lombarde – spiega De Corato -. In ciascuna saranno installati tornelli, recinzioni adeguate e sistemi di videosorveglianza. Tra le stazioni interessate ci sono tutte quelle di Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Abbiategrasso, Busto Arsizio, Cassano D’Adda, Codogno, Como S.Giovanni, Crema, Cremona, Lecco, Legnano, Lodi, Magenta, Rho, Sesto S.Giovanni, Sondrio, Varese, Vigevano, Voghera e Monza. Si tratta di un primo passo molto importante. È indispensabile tornare a ripristinare la legalità e la sicurezza per consentire a pendolari e, utilizzatori sporadici e personale di servizio di poter utilizzare i treni con serenità».

