«Assunti 1.760 infermieri in Lombardia»

Gallera: 2 mila per l’emergenza Covid

«Regione Lombardia ha sempre ritenuto fondamentale il ruolo dell’infermiere, investendo risorse concrete per le assunzioni non solo in fase di emergenza. Stupiscono e amareggiano le affermazioni dei rappresentanti del Sindacato NurSind che generano solo confusione». Lo afferma in l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.