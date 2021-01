Astino, al lavoro sul canale scaricatore

con una vasca per proteggere il quartiere L’Amministrazione di Bergamo ha approvato un nuovo ulteriore intervento per mettere in sicurezza da eventuali bombe d’acqua e inondazioni il quartiere di Longuelo, un cantiere che partirà nell’arco del 2021 e che richiede un investimento di 800mila euro da parte del Comune di Bergamo.

Si tratta della messa in sicurezza e sistemazione del canale scaricatore di Astino, lungo tutto il percorso sotto la via Bellini, che collega via Longuelo alla rotonda Pietro Antonio Locatelli, lungo la Briantea.

Un intervento quanto mai necessario e che rappresenta la prosecuzione del grande piano di intervento che il Comune ha messo in atto, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, in seguito agli eventi del 2016, quando bombe d’acqua e piogge torrenziali inondarono i quartieri di Longuelo e del Villaggio degli Sposi, provocando danni ingenti.

Il Comune sta realizzando la vasca di laminazione nella val d’Astino, ultimo intervento del piano, dopo la conclusione dei lavori di sistemazione delle rogge e del loro greto in tutta la val d’Astino, la riqualificazione del ponte e delle sponde del canale di via del Celtro, la realizzazione del nuovo parco anti-inondazione di via Mattioli, i lavori idraulici sul canale scolmatore di via Martin Luther King, sul parco della Trucca e sulla roggia lungo via Cavalli nel Villaggio degli Sposi.

Da indagini svolte nei mesi scorsi dai tecnici incaricati dal Comune e dal Consorzio di Bonifica è emerso un forte degrado delle strutture e delle sponde dello scaricatore di Astino, una situazione che richiede un intervento di messa in sicurezza urgente e che l’Amministrazione ha appunto previsto per quest’anno. Il degrado risulta essere riconducibile al fenomeno dello spalling, ovvero l’espulsione del copriferro di calcestruzzo delle barre d’armatura della soletta del canale: la causa del fenomeno dello spalling risulta essere la corrosione delle barre d’armatura, dovuta sicuramente alla carbonatazione del calcestruzzo.

Il Comune di Bergamo prevede quindi di intervenire per consolidare, rinforzare e ricostruire i vari tratti degradati della soletta dello scaricatore della Valle di Astino. Al termine dell’intervento si dovrà eseguire la protezione della soletta stessa, nella sua totalità, perché possa resistere agli agenti atmosferici, alle alghe e alle muffe. In questo modo il Comune confida di ridurre ulteriormente eventuali rischi idraulici nel quartiere.

«Continua il lavoro per migliorare la resistenza del quartiere di Longuelo ai recenti fenomeni atmosferici delle bombe d’acqua – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla -: negli ultimi anni le precipitazioni in città hanno assunto caratteristiche molto diverse rispetto a quelle dei decenni scorsi ed è necessario intervenire per prevenire ulteriori disastri come quello avvenuto nel 2016 tra Longuelo e il Villaggio degli Sposi. In questo senso il 2021 sarà un anno decisivo, non solo per l’intervento di sistemazione dello scaricatore della Val d’Astino, ma anche e soprattutto per la realizzazione, già avviata, della vasca di laminazione a protezione dell’abitato di Longuelo. Spero che questi interventi, oltre a quelli già realizzati, migliorino ancora la percezione di sicurezza dei residenti di fronte alle calamità naturali».

