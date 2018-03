Astori, San Pellegrino lo abbraccia

«Davide resterà sempre in noi» Venerdì 9 marzo il corpo del calciatore bergamasco è stato trasportato dalla chiesa fino al cimitero per la tumulazione che si è verificata intorno alle 13. In migliaia a rendergli omaggio, insieme alla famiglia ancora profondamente scossa e addolorata.

Fino alle 13 di venerdì 9 marzo è continuata la lunga, triste e commovente processione di persone nella chiesa parrocchiale di San Pellegrino per rendere omaggio a Davide Astori, il calciatore orobico morto per arresto cardiaco tra sabato e domenica notte. Anche i bambini sono andati a rendere omaggio alla salma che alle 12.30 è stata trasferita al cimitero per la tumulazione, avvenuta alle 13.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Nella località bergamasca sono apparsi diversi striscioni, tra questi uno degli amici con i quali davide ha condiviso l’infanzia e l’adolescenza e la passione per il calcio. «Cresciuto con noi sull’asfalto rincorrendo un pallone, i nostalgici del del fubal ti rendono omaggio umile campione».

Molto significative le parole del parroco, don Gianluca Brescianini: «Davide non è più accanto a noi, ma sarà sempre in noi e con noi».

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

astori

(Foto by Roberto Vitali)

aa

(Foto by Roberto Vitali)

© RIPRODUZIONE RISERVATA