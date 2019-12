Atalanta è festa, caroselli di auto- Foto/Video

Alle 2 tutti a Orio ad accogliere la squadra I bergamaschi si sono riversati nelle strade per festeggiare la storica qualificazione. Alle 2 di notte all’aeroporto di Orio per accogliere la squadra con un grande abbraccio la squadra.

Caroselli di auto, come ai Mondiali, in centro a Bergamo. La vittoria dell’Atalanta e la conseguente qualificazione ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi che si sono riversati in centro per festeggiare nonostante il freddo. Una gioia liberatoria.

(Foto by Beppe Bedolis)

(Foto by Beppe Bedolis)

Attestati di stima bipartisan anche dalla politica, dal presidente della Regione Fontana:«Atalanta orgoglio di Lombardia» al sindaco Gori: «Noi bergamaschi ci rispecchiamo in questa Atalanta».

«Non ho dubbi nel definire l’Atalanta orgoglio di Lombardia. Con un miracolo sportivo i bergamaschi scrivono una bellissima favola: stravincono in Ucraina e superano il turno di Champions League entrando di diritto nelle ’grandì del calcio europeo. Complimenti ragazzi! Complimenti Gasperini e complimenti Percassi! E mi viene da dire che il bello deve ancora arrivare». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando il successo dell’Atalanta.

