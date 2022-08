Atalanta, all’esordio con la Sampdoria con un organico incompleto

Ci siamo con un’Atalanta ai nastri di partenza del campionato mai tanto incompleta nelle precedenti edizioni. Oggi come oggi il Gasp sta gestendo una squadra con le parecchie incertezze di un mercato che abbasserà i battenti soltanto il primo settembre. Restano tuttora da coprire due-tre ruoli di spicco: un aspetto complicato visto che ci troviamo già alle prese con i punti in palio. Aggiungi che nell’esordio di sabato a Genova con la Sampdoria (alle ore 18,30 il pronti via) all’Atalanta mancano in partenza gli infortunati Ederson, Demiral e Zappacosta oltre a Palomino invischiato in ambito doping. La stessa ultima partenza, pressoché improvvisa, di Freuler ha aggravato la situazione in maniera certificabile.