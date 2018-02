Atalanta, l’aeroporto si tinge di nerazzurro

A Dortmund tifosi accolti dalla neve -Foto In mattinata a Orio migliaia di tifosi in partenza per Dortmund e lo scalo si trasforma in curva, con bandiere e cori da stadio. Mandaci la foto della tua trasferta.

L’aeroporto, dopo essere stato lo scenario della festa dei tifosi al ritorno da storiche vittorie esterne in Coppa Italia, si tinge ancora di nerazzurro. Nel giorno del grande match di Europa League, lo scalo bergamasco si è riempito dell’entusiasmo e della gioia dei tifosi in partenza per Dortmund. Migliaia di bergamaschi si sono riversati all’interno dello scalo per prendere i voli charter che stanno decollando in mattinata. Le foto dimostrano il clima di festa che auspichiamo caratterizzerà tutto questo giorno speciale.

(Foto by Roberto Vitali)

E a Dortumund, invece, chi è sbarcato questa mattina è stato accolto dalla neve e da un clima molto rigido, con il termometro che segnava 3 gradi sotto lo zero. Guarda le nostre foto.

Neve a Dortmund

