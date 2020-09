Atalanta, è «l’anno del coraggio»

Sabato l’inserto agli abbonati Con L’Eco di Bergamo un inserto gratuito dedicato all’avvio del nuovo campionato di calcio.

In regalo con L’Eco di Bergamo anche agli abbonati l’inserto speciale in edicola venerdì , dedicato all’avvio del nuovo campionato di calcio: lo riceveranno sabato 26 settembre. «L’anno del coraggio», questo il titolo dell’inserto speciale, è uno strumento per accostarsi a una stagione diversa, che parte con gli stadi praticamente vuoti e la perenne spada di Damocle dei controlli resi necessari dai protocolli sanitari imposti dal coronavirus che affligge dall’inverno scorso il mondo intero, e che ha colpito soprattutto Bergamo. Ecco perché quello che ha preso il via settimana scorsa, ma che per l’Atalanta comincia sabato con la partita contro il Torino, sarà l’anno del coraggio. Per tutti, ma soprattutto per i nerazzurri e la loro città, mai così uniti.

La copertina

