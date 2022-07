Atalanta, è ufficiale: Ederson è nerazzurro. «C’è un nuovo supereroe in città»

Nato il 7 luglio 1999 a Campo Grande nel Mato Grosso del Sul in Brasile, Ederson José dos Santos Lourenço da Silva , noto semplicemente come Ederson, è un centrocampista dinamico, che sa abbinare qualità a corsa ed è abile anche negli inserimenti in proiezione offensiva.

Cresciuto nel Desportivo Brasil, ha poi maturato un’esperienza importante in patria con Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, arrivando a totalizzare oltre cento presenze complessive con sette gol all’attivo. Nel gennaio del 2022 l’arrivo in Italia alla Salernitana con cui si rende protagonista di una grande rimonta in campionato conclusa con la salvezza. A Salerno impressiona oltre che per le sue doti, anche per la capacità di adattarsi e inserirsi velocemente in un contesto nuovo, risultando uno dei migliori centrocampisti emergenti del girone di ritorno e mostrando subito grandi potenzialità di crescita. Con 15 presenze e 2 gol dà un contributo prezioso per il raggiungimento degli obiettivi del club campano: firma il successo di Genova sulla Sampdoria e il pareggio a Bergamo, mettendosi subito in evidenza al Gewiss Stadium.