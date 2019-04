Atalanta-Fiorentina, scontri- Nuovo video

Tifosi viola tentano di scendere dai bus Un nuovo video inedito riprende da piazzale Oberdan i tifosi della Fiorentina che tentano di scendere dai pullman che li stanno conducendo verso lo stadio.

Sugli scontri pre gara della semifinale di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina del 25 aprile, spunta un nuovo video, da un’angolazione inedita. C’è il lungo serpentone di autobus dei tifosi della Fiorentina che dalla stazione stanno arrivando allo stadio da via Battisti, le porte sono aperte e arrivati in prossimità del semaforo alcuni ultras cercano di scendere brandendo le aste delle bandiere. Il tentativo di entrare in contatto con i tifosi atalantini viene contenuto dagli agenti di scorta. Guarda il video.

