Atalanta, ItalianOptic sarà Silver Sponsor per altre tre stagioni Atalanta BC e ItalianOptic rinnovano la partnership: per altre tre stagioni sportive ItalianOptic sarà Silver Sponsor nerazzurro. «Siamo al fianco dell’Atalanta da oltre dieci anni, crediamo fortemente in questa società e nelle potenzialità di questa collaborazione».

Atalanta BC e ItalianOptic annunciano il rinnovo della partnership: per altre tre stagioni sportive, a partire da questa in corso, ItalianOptic sarà ancora Silver Sponsor nerazzurro.

Stefano Chiarla, co-fondatore ItalianOptic, dichiara: «Siamo orgogliosi di poter ufficializzare il rinnovo della partnership con Atalanta per le prossime 3 stagioni. Come ItalianOptic sono anni che siamo al fianco di Atalanta perché crediamo fortemente in questa società e nelle potenzialità di questa collaborazione».

Fulvio Rizzi, co-fondatore ItalianOptic, aggiunge: «Con Atalanta condividiamo valori importanti come la professionalità, il rispetto e la puntualità. Siamo partner di Atalanta dal 2010, ovvero dal ritorno della famiglia Percassi. Da quel momento la Società bergamasca ha raggiunto obiettivi importanti e anche noi, grazie alle nuove aperture, ci siamo espansi sempre di più».

Luca Percassi, Ad dell’Atalanta, commenta: «È davvero una grande soddisfazione poter ancora annoverare ItalianOptic fra i nostri Sponsor. La collaborazione con Stefano Chiarla e Fulvio Rizzi è nata nel 2010, rinnovarla significa innanzitutto aver centrato gli obiettivi che ci si era prefissati di raggiungere, ma anche e soprattutto continuare a condividere gli stessi importanti valori».

ItalianOptic è una realtà nata a Bergamo che si è poi espansa su tutto il territorio Lombardo. Da oltre 30 anni è specializzata nel campo dell’ottica, un vero e proprio punto di riferimento di settore. Alla base del successo di questa realtà ci sono sia il costante impegno che la grande professionalità dei due soci fondatori, Stefano Chiarla e Fulvio Rizzi. ItalianOptic, che oggi conta 16 punti vendita, offre un servizio completo di costruzione, montaggio e lavorazione, colorazione, trattamenti di lenti oftalmiche, riparazione e assemblaggio occhiali, controllo della vista, analisi visive optometriche, prevenzione visiva per operatori videoterminali, rieducazione visiva per miopia e problemi visivo-motori, applicazione lenti a contatto delle migliori marche. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.italianoptic.it.

