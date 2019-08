Atalanta, Muriel: «Non molliamo mai»

Su L’Eco sei pagine dedicate alla Champions «La caratteristica dell’Atalanta è crederci sempre e non mollare mai». Luis Muriel, l’acquisto più importante del calciomercato dell’Atalanta, ha parlato dei suoi primi mesi a Bergamo attraverso i canali ufficiali del club. Sabato 31 agosto sul nostro giornale in edicola un approfondimento speciale con interviste e analisi sui match che aspettano i nerazzurri dopo il sorteggio.

«Crederci fino alla fine e mettere tutto in campo è la nostra filosofia, la squadra per quel che ho visto lo faceva anche prima del mio arrivo», commenta l’attaccante colombiano. Un giudizio sull’impegno di domenica sera a Parma per la seconda giornata di serie A: «Il Torino l’anno scorso ha fatto molto bene, per di più fisicamente è molto avanti avendo iniziato la stagione dalle qualificazioni all’Europa League - continua Muriel - Un impegno importante, per noi, dopo un buon inizio di campionato e con le motivazioni a mille». Il commento sul sorteggio della Champions di giovedì è scontato: «In una competizione così prestigiosa e importante si sfida sempre il top. Non vogliamo solo giocare per il piacere di giocare, ma dire anche la nostra».

Sull’impatto con i metodi dell’allenatore Gian Piero Gasperini e sul suo esordio contro la Spal, il numero 9 nerazzurro è netto: «Bisogna subito calarsi nella mentalità atalantina, altrimenti col mister non giochi. Qui si lavora forte, cosa necessaria per sfruttare i cali degli avversari e ribaltare il risultato - chiude -. Il secondo o terzo giorno di ritiro volevo quasi andare a casa dalla fatica, ma con la condizione ideale il lavoro non pesa più. A Ferrara il mio esordio è stato molto positivo: preferisco il secondo dei miei gol, realizzato con tre difensori che tentavano di accorciare su di me. Sono contento e molto motivato per quello che verrà adesso».

Due giorni dopo il sorteggio dei gironi di Champions League non si è ancora spento l’entusiasmo dei tifosi sulle prospettive dei nerazzurri. Chi sono le avversarie che giocheranno contro i ragazzi del Gasp? Opinioni, commenti e interviste in un giornale ancora ricchissimo di spunti. Su L’Eco di Bergamo in edicola sabato 31 agosto sei pagine tutte dedicate al sogno nerazzurro.

