Atalanta, partite negli estivi e dehors

Ecco le regole del Comune di Bergamo Autorizzata a Bergamo la proiezione delle partite di Campionato di serie A e di Champions nei dehors cittadini e negli estivi.

A causa delle norme di sicurezza anti Covid-19, il Campionato di calcio, com’è noto, è ripreso solo a porte chiuse. L’Amministrazione comunale di Bergamo ha deciso di offrire ai cittadini bergamaschi, interessati a seguire l’Atalanta, la possibilità di assistere alle partite di entrambe i tornei insieme ad altri tifosi, permettendo la collocazione di televisori nei dehors autorizzati e di schermi negli estivi.

«Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, gli spettatori dovranno essere seduti all’interno dell’area autorizzata per ogni dehors, mantenendo uno spazio di almeno un metro fra loro, e non dovranno essere a aggiunti ulteriori posti a sedere rispetto a quelli già accordati» sono le regole da seguire indicate dal Comune di Bergamo. Dovrà inoltre essere rispettato limite acustico già determinato con precedenti provvedimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA