Atb: autobus e funicolari, possibili disagi per sciopero domenica 6 febbraio

Atb comunica che domenica 6 febbraio 2022 potrebbero verificarsi disagi sui servizi della rete Atb, dalle 17,15 alle 21,15, a causa dello sciopero aziendale di 4 ore proclamato dalla segreteria provinciale Faisa in relazione alle dinamiche connesse alla contrattazione aziendale. L’azienda precisa inoltre che, data l’assenza di scioperi di livello aziendale indetti dalla medesima sigla in tempi recenti, non è disponibile il tasso di adesione di riferimento.

Contatti e informazioni: ATtb Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo.

- Assistenza clienti: gli operatori rispondono telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected] tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30.

- Biglietteria: da lunedì a sabato dalle 7.20 alle 19.15; la domenica e festivi la biglietteria è chiusa.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.atb.bergamo.it

