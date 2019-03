Atb: linee 1, 3, C e Funicolari

Più corse e nuovi percorsi serali Da domenica 31 marzo modifiche al servizio per queste tratte, ecco tutte gli orari e i percorsi. E dall’1 aprile attivo il servizio di assistenza Airport Bus, con steward alla pensilina degli autobus in partenza dall’aeroporto di Orio al Serio.

Al via da domenica 31 marzo 2019 il servizio intensificato e prolungato delle linee 1, 3, C e Funicolari, predisposto in occasione dell’entrata in vigore dell’ora legale e dell’arrivo della stagione primaverile.

Linea 1 Colle Aperto-Aeroporto: nuove corse e maggiore frequenza

Da lunedì a venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19,15 viene intensificata la frequenza e potenziato il servizio del collegamento Città Alta-Aeroporto con corse in transito ogni 15 minuti, anziché ogni 20 minuti.

Servizio serale: tutte le corse in partenza dall’Aeroporto, dalle ore 20,49 alle ore 23,38, proseguono fino a Colle Aperto anziché fino alla stazione inferiore della Funicolare.

Inoltre, dalle ore 21,20 alle ore 00,55 tutte le corse dirette all’Aeroporto partono da Colle Aperto, anziché dalla stazione inferiore della Funicolare, garantendo il collegamento diretto e l’intensificazione del servizio serale anche sul percorso centrale da Città Alta alla stazione Fs.

Il venerdì sera il servizio rimane invariato con il prolungamento delle corse fino all’1,30 (chiusura serale di Città Alta al traffico privato).

Sabato: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 19,30 collegamenti più frequenti con corse ogni 18 minuti, anziché ogni 20 minuti.

Festivi: la frequenza del collegamento è intensificata con corse in transito ogni 19 minuti, anziché ogni 22 minuti.

Linea 3: nuove corse da Ostello e piazza Mercato delle scarpe

Tutti i giorni: prolungamento del servizio serale con quattro nuove corse.

Ostello-Stadio-Città Alta (piazza Mercato delle scarpe): da lunedì a sabato ore 19,10 e ore 20; domenica e festivi ore 18,55 e ore 19,45.

Città Alta (piazza Mercato delle scarpe)-Stadio-Ostello: da lunedì a sabato ore 19,35 e ore 20,20; domenica e festivi ore 19,20 e ore 20,05.

Funicolare di Città: più viaggi in settimana

Da lunedì a giovedì: la Funicolare, che durante l’orario invernale viaggia dopo le ore 18,20 con una vettura, raddoppia il servizio con la seconda vettura in viaggio fino alle ore 20.

Funicolare di San Vigilio: corse serali in più

Da lunedì a giovedì: prolungamento del servizio dalle ore 20 fino alle ore 23,15.

Fine settimana: il servizio rimane invariato rispetto a quanto già previsto gli anni scorsi con l’intensificazione delle corse il venerdì e il sabato fino alle ore 00,30 e la domenica fino alle ore 22,45.

Linea C – Nuovo percorso serale

Da lunedì a sabato: dopo le ore 20,45 i bus elettrici della Linea C seguono un nuovo percorso raggiungendo i quartieri di Redona e Borgo Santa Caterina, anziché viaggiare circolarmente solo in centro città. Gli autobus, partendo da Porta Nuova, giunti in via Camozzi proseguono su via Muraine, piazzale Oberdan, via Borgo Santa Caterina, via Corridoni, via Leone XIII, via Grismondi, via Marzanica e Don Orione. Il servizio è attivo con corse ogni 30 minuti fino alle ore 23,25.

Festivi: il servizio rimane invariato seguendo due percorsi, da Ospedale a Don Orione, passando da piazza Libertà C1A (piazza Libertà-Don Orione) e da Ospedale a Cimitero, passando da Porta Nuova.

Airport bus: informazioni e assistenza ai passeggeri

Infine, a partire dall’1 aprile 2019 è attivo il servizio di assistenza Airport Bus con steward alla pensilina degli autobus in partenza dall’aeroporto «Caravaggio» di Orio al Serio. Il personale è presente tutti i giorni in aeroporto, nei giorni feriali dalle 10 alle 20, la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 17 per fornire informazioni, assistere i viaggiatori in arrivo e vendere i ticket del servizio.

Orari e nuovi percorsi saranno consultabili da 22 marzo 2019 sul sito atb.bergamo.it o dalle app Atb Mobile e Moovit.

Contatti e informazioni: ATB Point, largo Porta Nuova 16, Bergamo; tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8,20 alle ore 18,45 e il sabato dalle ore 9,30 alle ore 14,30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236.026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it

