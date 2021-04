Ats Bergamo: il punto tamponi di Orio chiude da lunedì 12 aprile La decisione dopo l’ordinanza del ministero della Salute che ha sospeso il tampone obbligatorio in aeroporto per i rientri dall’Inghilterra che erano i tamponi quantitativamente maggiori.

L’Agenzia di tutela della salute di Bergamo comunica che a seguito dell’ordinanza del ministero della Salute del 2/04 – GU 3/4, «si ritiene opportuno, in accordo con le parti interessate, di sospendere il punto tamponi presso l’aeroporto di Orio al Serio, organizzato grazie alla disponibilità della società Sacbo e attraverso la tensostruttura messa a disposizione dall’Associazione Nazionale Alpini». L’ordinanza, spiega l’Ats, «ha sospeso il tampone obbligatorio in aeroporto per i rientri dall’Inghilterra che erano i tamponi quantitativamente maggiori, inserendo l’Inghilterra nei paesi del gruppo C per cui sono obbligatori un tampone fatto prima di partire (nelle 48 ore prima della partenza), una quarantena di 5 giorni all’arrivo in Italia e il tampone alla fine della quarantena. La sospensione avverrà da lunedì 12 aprile».

