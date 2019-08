Attenzione in via XX Settembre

Al via nuovo cantiere I lavori potrebbero comportare modifiche alla viabilità locale che verranno segnalate con apposita cartellonistica.

Da lunedì 12 agosto e fino alla fine del mese lavori in pieno centro a Bergamo: dal civico 25 al civico 45 in via XX Settembre saranno effettuati i lavori di posa delle tubazioni del teleriscaldamento per realizzare l’allaccio del condominio di via Sant’Orsola al civico 2. I lavori potrebbero comportare modifiche alla viabilità locale che verranno segnalate con apposita cartellonistica.

Verranno comunque garantiti gli ingressi pedonali e gli accessi carrai. A conclusione dell’intervento, come concordato con l’Amministrazione comunale, è previsto il ripristino definitivo della pavimentazione preesistente.

