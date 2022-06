Attraversamenti Teb, il semaforo è rosso? Le auto passano lo stesso - Video

Gli incidenti fortunatamente sono molto meno delle infrazioni, ma il problema degli automobilisti che passano con il rosso gli attraversamenti della Teb è frequente ed è segnalato quotidianamente da pedoni e da ciclisti che si vedono sfrecciare a pochi centimetri le auto in corsa.

Anche dai video è evidente come il semaforo all’attraversamento dei binari della tramvia è spesso un optional.

Guarda il servizio di Massimo Sonzogni realizzato per il Tg di Bergamo Tv.

Ma non è solo il semaforo della Teb a essere ignorato, in città c’è anche quello su via Angelo Mai, di fronte alll’entrata del liceo Lussana.