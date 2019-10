Auchan-Conad, poche risposte

Indetto lo sciopero nazionale Le modalità del passaggio degli store della catena francese alla cooperativa italiana restano ancora incerte, i lavoratori hanno deciso così di proclamare un’astensione dal lavoro.

«A livello nazionale è stato proclamato lo sciopero per la vicenda Auchan -Conad, ma questo andrà declinato sui territori, perché ogni negozio ha una storia a sé, e nostra intenzione è quella di parlare con i lavoratori per decidere con loro modalità e tempistiche di ogni mobilitazione». Alberto Citerio, segretario generale Fisascat Cisl, stabilisce i tempi per le dimostrazioni che il 30 ottobre, in concomitanza con la riapertura del tavolo al Mise.

Intanto si è svolto il primo incontro tra sindacati e Cia, la cooperativa di Conad che rileverà i negozi Auchan in Lombardia.

«Un incontro poco soddisfacente, proprio come ci aspettavamo», è il commento di Monica Olivari, che per Fisascat Bergamo ha partecipato alla riunione dove è stato confermato il passaggio del supermercato di Curno al gruppo Conad per il prossimo febbraio.

«Dopo la premessa che tutti gli argomenti in sospeso al tavolo nazionale non si sarebbero affrontati, non ci è restato che ascoltare i dirigenti fare la lista dei negozi che, quattro a settimana, cambieranno insegna e il rimpallo della situazione sulle questioni ancora aperte. FISASCAT ha precisato che organizzazione del lavoro e orari sono argomenti da discutere a livello territoriale, per cui abbiamo chiesto l’impegno a avviare un tavolo regionale e entrare nel merito delle questioni che sarà opportuno dirimere prima di definire ogni passaggio»

