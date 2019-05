Auguri alle mamme bergamasche

Oltre 650 foto, bellissime: eccole Abbracciate ai loro figli, sorridenti, al mare e in montagna. Nei giorni più speciali, ma anche in un semplice momento conviviale, con un sorriso. Indimenticabile.

I nostri lettori festeggiano le loro mamme anche on line, con un semplice scatto, in una galleria virtuale che nei giorni è diventata sempre più estesa, più colorata. Più bella, con oltre 650 foto giunte alla nostra redazione.

Mamme di tutte le età, foto anche in bianco e nero di mamme che non ci sono più, mamme che lo sono diventate da pochi mesi. Una galleria di ricordi e di emozioni per festeggiare questa giornata che ha un significato importante. Vuol dire grazie, e vuol dire amore, affetto, riconoscenza. Per tutti gli insegnamenti e i valori trasmessi. Per le tante emozioni e le storie raccontate. Per essere compagna di vita, sempre presente.



Ecco le vostre emozionanti foto, la redazione de L’Eco di Bergamo augura a tutte le mamme bergamasche una giornata di festa.

