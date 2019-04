Auguri Teb, il tram compie 10 anni

Festeggia con 33,5 milioni di passeggeri A fine mese si festeggia il decennale della T1 da Bergamo ad Albino, in attesa di buone nuove sulla T2 Nel 2018 viaggi in crescita dell’ 1,7% e bilancio in positivo per la seconda volta consecutiva nella storia di Teb.

Buon compleanno Teb! Il 24 aprile il tram delle valli spegnerà le sue prime 10 candeline, con la speranza che nei prossimi mesi da Roma arrivino buone notizie: ovvero i 110 milioni di finanziamento chiesti al ministero per la linea T2 direzione Almè. In realtà il 24 è la data dell’inaugurazione: dopo 2 giorni di porte aperte (gratis), il servizio cominciò effettivamente lunedì 27 aprile.

Anche i numeri del 2018 registrano una crescita del numero di passeggeri: 61.904 in più, con la precisazione che il dato si riferisce al numero di viaggi. Dai 3 milioni 668mila 906 del 2017 ai 3 milioni e 750mila dell’ anno scorso. In termini percentuali vuol dire un aumento dell’1,7. Un valore inferiore al 4,3% registrato nel 2017, ma comunque sempre con il segno più, a conferma di un trend ormai consolidato. Un dato d’ orizzonte per avere la conferma: nell’ ultimo triennio si è registrato un aumento di 214.862 viaggi, pari al 6,1%.

