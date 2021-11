Austilio Malgioglio, l’ex portiere dell’Atalanta sarà premiato da Mattarella Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentatré onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell’infanzia. Tra loro ch’è anche l’ex portiere nerazzurro Astutillo Malgioglio.

Il Presidente Sergio Mattarella ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 29 novembre alle ore 11.00.

Tra loro c’è anche l’ex portiere atalantino Astutillo Malgioglio, 63 anni con la seguente motivazione: «Per il suo costante e coraggioso impegno a favore dell’assistenza e dell’integrazione dei bambini affetti da distrofia».

Malgioglio ha giocato per Brescia, Pistoiese, la Roma di Nils Liedholm finalista di Coppa Campioni e di Eriksson, Lazio e Inter di Trapattoni con cui ha vinto scudetto e coppa UEFA, per terminare all’Atalanta.

Per conoscere chi è Astutillo Malgioglio leggi l’articolo che Dino Nikpalj ha scritto per Corner nel 2018: La storia di Malgioglio: laziale burrascoso, atalantino per caso.

