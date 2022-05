Auto contro moto in via Autostrada, grave motociclista di 36 anni

Una moto si è scontrata con un’auto all’incrocio tra via Autostrada e via Carnovali a Bergamo alle 18 di martedì 10 maggio.

Ancora da chiarire dinamica e le responsabilità dello schianto, l’auto proveniva da via Autostrada direzione centro e stava svoltando in via Carnovali, mentre la moto viaggiava sul rettilineo in direzione opposta verso il casello, l’impatto è stato violentissimo: le condizioni del motociclista di 36 anni, sono apparse subito gravi. L’uomo era riverso a terra quando sono arrivati i sanitari con un’ambulanza della Croce Rossa e un’auto medica che, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso in ospedale.