Auto in fiamme a Seriate. I Vigili del fuoco in azione: nessun ferito L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 2 febbraio.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti per un incendio di un’auto alimentata Gpl a Seriate in via Adamello intorno alle 9.40 di mercoledì 2 febbraio.

L’auto ha cominciato ad avere problemi mentre era in moto, ha poi preso fuoco non appena il conducente l’ha parcheggiata. L’incendio ha interessato anche un’auto vicina. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito.

I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza i due veicoli

