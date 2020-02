L’auto incendiata in via Gavazzeni da Bergamo nelle immagini dei Vigili del fuoco di Bergamo

Auto prende fuoco in via Gavazzeni

Vigili del fuoco in azione - Foto e video Nella mattinata di sabato 22 febbraio in centro a Bergamo.

Un’autovettura ha preso fuoco per motivi ancora da accertare in centro a Bergamo nella tarda mattinata di sabato 22 febbraio. Intorno alle 12.50 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Gavazzeni per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona sotto gli occhi degli studenti che uscivano dalle scuole e dei passanti.

