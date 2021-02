Auto prende fuoco sulle Mura Venete

Traffico in tilt verso Città Alta - Le foto Una Mercedes ha subito ingenti danni sia al motore che all’interno dell’abitacolo. Nessun ferito.

Traffico in tilt in Città Alta, a causa di un incendio che si è sviluppato a bordo di un’automobile nella mattinata di domenica 7 febbraio sulle Mura Venete. Una Mercedes ha subito ingenti danni sia al motore che all’interno dell’abitacolo. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra dal comando provinciale di via Codussi per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il veicolo.

Nessun danno agli occupanti dell’abitacolo che sono prontamente scesi dalla vettura mettendosi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Bergamo per regolare il traffico a senso alternato fino alla rimozione del mezzo andato a fuoco.

Con l’intervento degli agenti della Polizia Locale il traffico si è normalizzato intorno alle 13 e coloro che avevano prenotato il pranzo in Città Alta, sfruttando la zona gialla, hanno raggiunto Città Alta.

