Azzannò una bimba alla testa

Leone affidato ai volontari Enpa Il cane non sarà abbattuto: aveva ferito una bambina di 14 mesi figlia dei proprietari.

Leone è stato ceduto all’Enpa di Bergamo e, grazie alla collaborazione dei volontari dell’Enpa di Monza, raggiungerà a breve una struttura protetta gestita dall’associazione. Qui Leone inizierà un percorso di recupero comportamentale che – questo l’auspicio dei volontari – dovrebbe presto aprirgli le porta di una nuova casa.

L’animale, un meticio di boxer e pastore tedesco, era finito al centro delle cronache per aver morso una bimba di 14 mesi, la figlia del suo proprietario. Il cane è stato quindi portato al canile sanitario dove è rimasto sotto osservazione per tutto il tempo prescritto dalla legge e proprio oggi è stato consegnato ai volontari dell’Enpa. «Con l’occasione rinnoviamo l’invito al possesso responsabile, soprattutto in presenza di bambini. Gli animali non sono giocattoli ma esseri senzienti che usano codici diversi dai nostri. Quindi – spiega l’Enpa – è possibile che, specie con i più piccoli, gesti all’apparenza innocui vengano interpretati come un’aggressione, provocando di conseguenza una reazione difensiva. Prevenire situazioni del genere non è difficile: basta usare buonsenso e accortezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA