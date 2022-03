Bancarelle, primi carri in stazione, bel tempo: tutto pronto per la sfilata di Mezza Quaresima - Segui la diretta

Gli stand con i colori gialli e rossi in piazzale Alpini con dolci e palloncini per i più piccoli sono pronti fin dalla prima mattina di domenica 27 marzo: è da due anni che Bergamo aspetta questo momento. Torna in centro città la tradizionale sfilata di Mezza Quaresima finalmente baciata dal sole e con alle spalle (o quasi) la pandemia di Covid.

I primi carri con tanto di trattori stanno prendendo posto, intorno alle 11, alla stazione autolinee e alla Malpensata: c’è allegria e voglia di esserci dopo questi lunghissimi inverni. La Polizia locale di Bergamo sta preparando le transenne e per le strade cittadine tornano la musica e le risate. «L’importante è partecipare, divertirsi e regalare un po’ di gioia» dicono in molti nelle interviste della prima mattina di Roberto Vitali, per la redazione web de «L’Eco di Bergamo».

Guarda la fotogallery dei preparativi di domenica:

I preparativi per la sfilata di Mezza Quaresima In stazione e in Malpensata arrivano i primi carri della sfilata in programma nel pomeriggio

I lavori di rifacimento del centro piacentiniano costringono a un nuovo percorso la sfilata promossa dal Ducato di Piazza Pontida. Il lungo corteo percorrerà, a partire dalle 15, viale Papa Giovanni, in direzione dei Propilei e svolterà a sinistra in via Tiraboschi, per poi transitare in largo Medaglie d’Oro, percorrere via Zambonate e giungere in largo Cinque Vie. Immancabile il passaggio in piazza Pontida, sotto la sede del Ducato.

Leggi qui le limitazioni al traffico:

I carri allegorici e i gruppi iscritti alla sfilata di Mezza Quaresima proseguiranno poi su via Broseta, mentre il corteo si scioglierà all’altezza di via Zendrini, in direzione di via Carducci. Per consentire lo svolgimento della tradizionale manifestazione, l’amministrazione comunale ha disposto una serie di misure che riguardano sia la sosta sia il transito dei mezzi, in particolare lungo le vie interessate dall’evento. Fra le arterie che rimarranno chiuse in uscita dalla città c’è anche via Mai, che sarà interrotta all’altezza di viale Papa Giovanni XXIII. Gli agenti della polizia locale di Bergamo disciplineranno il traffico durante tutta la giornata.

La diretta web dalla mattina di domenica:

Tutte le foto del Rasgamènt e i filmati sono sul sito de L’Eco di Bergamo, oggi la sfilata dei carri sarà in diretta sempre sul sito web e su Bergamo Tv .

È una bella domenica di sole quella che attende i bergamaschi: in zona Malpensata e alla stazione si stanno preparando i primi carri: saranno almeno 40 i gruppi che sfileranno dopo due anni per le vie del centro. Ecco le prime interviste nella mattinata di domenica 27 marzo, qui siamo con il carro di Tagliuno che raccoglie almeno un centinaio di partecipanti:

In piazzale degli Alpini, intorno alle 11, invece sono già aperte le bancarelle con i dolci e i palloncini per i bambini. Ecco la diretta con l’oratorio di Casnigo che porta in scena la fiaba di Pinocchio. La stazione si è trasformata nella sala trucco:

La Polizia locale sta predisponendo le transenne ed è tutto un via vai di trattori e camion pronti a trasportare i bellissimi carri carnevaleschi in centro.

01:50