Bancomat, Pos e carte di credito in tilt

Caos pagamenti in tutto il Paese Segnalazioni anche nella nostra provincia, con clienti nei centri commerciali e negli ipermercati impossibilitati a utilizzare le carte.

Bancomat, Pos e carta di credito in tilt sabato 9 novembre in tutta Italia. Impossibile prelevare e pagare. Segnalazioni arrivano anche dalla nostra provincia, specialmente da utenti che sono nei centri commerciali o negli ipermercati per la spesa della settimana e si sono ritrovati alle casse con le tessere inutilizzabili, come confermano molti dei nostri lettori sulle nostre pagine social. Le cassiere hanno comunicato che si tratta di un problema a livello nazionale, la cui origine per il momento non è stata chiarita. Tra i primi a comunicare problematiche il Banco Bpm: «A causa di interventi tecnici le funzione relative a carte di pagamento non sono disponibili». Tam tam sui social: secondo le prime informazioni a disposizioni, non è possibile effettuare prelievi con Bancomat e carte di credito dagli sportelli di tutti gli istituti. Ma non solo: i pagamenti vengono respinti ai Pos degli esercizi commerciali.

