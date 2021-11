Bandiera arrotolata sul pennone della Rocca, azione spettacolare dei Vigili del fuoco per liberarla - Foto Un uomo del reparto Saf si arrampicato per diversi metri per riuscire a srotorarla.

Il vento di questi giorni l’aveva fatta arrotolare su se stessa e non si riusciva più a liberarla, sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del Saf della centrale di Bergamo, su richiesta del Comune, per liberare la bandiera posta sull’alto pennone in cima al Torrione del Mastio della Rocca di Città Alta.

Un uomo si è arrampicato in sicurezza sul palo fino alla cima, ha srotolato la bandiera che è tornata a sventolare.

