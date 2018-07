Bassa, tetti scoperchiati e alberi caduti

Piogge e temporali fino a venerdì Nella serata di martedì un violento temporale ha colpito la nostra provincia. È stato particolarmente forte nella zona compresa tra Treviglio e Capriate con diversi interventi dei vigili del fuoco. L’instabilità continuerà fino a venerdì.

Alberi abbattuti e tetti scoperchiati nella Bassa martedì 3 luglio dove verso le 20.30 si è abbattuto un forte temporale. In particolare i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via San Martino a Treviglio per un fulmine che ha colpito un albero che ha preso fuoco in un giardino di un’abitazione.

L’instabilità e i temporali continueranno ancora per alcuni giorni almeno fino a venerdì. Le previsioni del tempo nella nostra provincia nei prossimi giorni.

Mercoledì 4 luglio i cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi , ma nella notte sono previste precipitazioni, con 45mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m.

Giovedì 5 luglio cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo miglioramento al pomeriggio. Deboli piogge in serata, sono previsti 11mm di pioggia. Si alzerà la sensazione di afa.

Venerdì 6 luglio cielo parzialmente nuvoloso, con nubi in aumento in serata e deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. Sabato e domenica prevarrà il sole con temperature leggermente in aumento.

