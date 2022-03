Benemerenze provinciali, entro il 30 aprile le segnalazioni

Le benemerenze verranno assegnate dal Presidente Pasquale Gandolfi nel corso di una cerimonia ufficiale nella sede di Via Tasso a persone, enti, soggetti pubblici e privati che si sono distinti per aver giovato alla comunità bergamasca mediante azioni e progetti di vario tipo.



Le segnalazioni ritenute meritevoli insieme alle motivazioni potranno essere inviate entro il prossimo 30 aprile all’indirizzo Pec della Provincia [email protected] o in alternativa per chi non possedesse una casella di posta certificata a [email protected]