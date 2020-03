Benzina gratis a chi «lotta» in ospedale

Anche così si combatte il virus IP sostiene gli spostamenti dei team anticoronavirus regalando carburante ad alcuni ospedali italiani tra cui il Papa Giovanni.

La donazione interessa tre ospedali: lo Spallanzani di Roma, il San Raffaele di Milano, il Giovanni XXIII di Bergamo e consiste in carte carburante per coprire gli spostamenti da e per l’ospedale dei lavoratori sanitari più impegnati nella lotta al virus.

In questo momento di mobilità ridotta c’è una mobilità che va sostenuta a ogni costo: è quella del personale degli ospedali – medici, capisala, infermieri… – che sta combattendo in prima fila la lotta alla diffusione del Covid-19.

Per questo IP ha deciso di aiutare nei loro spostamenti i reparti più impegnati di tre grandi ospedali italiani oggi in prima fila nella lotta al virus: l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l’Ospedale San Raffaele di Milano.

A questo fine saranno fornite a ciascun istituto delle carte carburante denominate «IP per l’Emergenza Covid-19» che permetteranno di soddisfare il fabbisogno di mobilità di 50/60 persone per ogni istituto. Le carte serviranno ai membri dei team anticoronavirus per fare il pieno nei percorsi casa-lavoro.

