Benzinai: due sigle su tre confermano lo sciopero, la terza lo riduce a 24 ore

La Faib Confesercenti, riunita d’urgenza ha valutato positivamente le proposte presentate dal governo e già formalizzate con un emendamento al decreto legge e ha così deciso di ridurre lo stop da 48 a 24 ore (dalle 19 di martedì 24 gennaio alle 19 di mercoledì 25), mentre le altre sigle, Fegica e Figisc-Anisa, hanno, invece, deciso di confermare lo sciopero anche se mostrando apprezzamento per il tentativo in extremis del ministro, non lo hanno ritenuto sufficiente a intervenire con la necessaria concretezza.