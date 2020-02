Martina Localelli in un fotogramma dal suo video denuncia (Foto by Facebook)

Bergamasca di ritorno dalla Cina

Video reportage: «In Italia nessun controllo» Si chiama Martina Locatelli ed è una musicista bergamasca che ha documentato con un video il suo viaggio di ritorno dalla Cina. Arrivata a Milano Malpensa dopo uno scalo a Doha denuncia di non aver avuto alcun controllo. Guarda.

Martina Locatelli, musicista bergamasca, al ritorno dalla Cina ha postato su Facebook un video nel quale fa una sorta di reportage sui controlli che hanno dovuto affrontare nel loro lungo viaggio verso casa. Arrivati a Malpensa dopo uno scalo a Doha però denuncia di non avere ricevuto nessun controllo particolare nemmeno la misurazione della temperatura.

Martina decide di mettere la mascherina fin dall’inizio del suo viaggio che parte da Hefei City, una città di 4 milioni di abitanti a 400 km circa da Wuhan, epicentro del contagio del coronavirus. Nella stazione dei treni della città cinese tutti hanno una maschera e così anche in aeroporto a Shangai che appare decisamente poco affollato perchè la maggior parte dei voli sono cancellati. Martina racconta di essere stata più volte controllata in Cina e anche all’arrivo all’aeroporto di Doha dove ha effettuato lo scalo prima di prendere il volo per Milano Malpensa. È proprio all’arrivo in Italia che Martina, sempre con indosso la mascherina, si stupisce della mancanza completa di controlli e dice: «Durante il viaggio avrò avuto almeno sei controlli della temperatura, mentre qui in Italia nessuno...»

